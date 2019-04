Abdou Karim Guèye exclu de « Nittu Deug »

L'activiste et membre de Pastef est mal barré. Abdou Karim Guèye puisque c'est de lui dont il s'agit, a été tout simplement exclu du mouvement « Nittu Deug » dont il était le porte-parole. C'est en tout cas ce que révèle son coordinateur Omar Sarr. Selon lui, cette exclusion « définitive » fait suite à des « investigations » qui ont révélé de graves accusations portées contre Abdou Karim Guèye par Maimouna Senghor qui l’a présenté comme étant un imposteur, un chasseur de « femme riche » qui avait profité d'elle non pas par amour, mais simplement pour sa situation financière dans un récent mariage.

Le plus cocasse c'est que Abdou Karim Guèye qui aime donner des leçons de morale en convoquant le Coran a été exclu pour « des faits contraires à la philosophie du mouvement et les valeurs morales et religieuses prônées par le mouvement », selon le communiqué. « Fii tocc na rajakh »!