Abdou Karim Fofana : « Nous devons nous inspirer de Serigne Touba qui a pleinement joué ses missions sur le plan religieux »

Le tout nouveau ministre du commerce et des PME, Abdou Karim Fofana qui conduisait la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle de commémoration de la prière dans la mer de Serigne Touba, a exhorté les populations notamment les jeunes à s'inspirer de Serigne Touba pour préserver la paix et la cohésion sociale.



"Cette journée coïncide avec la journée mondiale de la paix, ce qui montre que Serigne Touba est un homme de paix. Il a toujours œuvré pour le culte du savoir. Ce qui doit beaucoup nous inspirer dans le contexte actuel avec l'utilisation abusive des réseaux sociaux.



Les réseaux sociaux sont devenus une tribune d'insultes et d'échanges d'incivilités et de division. Une situation qui n'épargne ni les politiques encore moins les religieux. Ce qui constitue une mauvaise image. Nous devons nous inspirer de Serigne Touba parce qu'il a réalisé toutes les révolutions dont le pays aurait besoin", a souligné Abdou Karim Fofana.



Par ailleurs, le ministre qui dénonçait les dérives dans les réseaux sociaux, a rappelé que le Sénégal n'a plus besoin de révolution mais plutôt d'évolution. "Aujourd'hui le pays n'a plus besoin de révolution mais plutôt d'évolution. Parce Serigne Touba a joué pleinement ses missions sur le plan religieux. Il nous appartient aussi acteurs politiques, de jouer pleinement nos rôles dans le développement.



Et tous les régimes qui se sont succédé depuis après l'indépendance, chacun a essayé d'apporter sa pierre à la construction du pays de Senghor à Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wade jusqu'à aujourd'hui le président Macky Sall", a précisé Abdou Karim Fofana qui a aussi rappelé le rapport entre le Président Macky Sall et le Khalife général des Mourides...