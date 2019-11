Abdou Karim Fofana : « Je suis un déçu de la trajectoire politique de Ousmane Sonko... »

C'est à bâtons rompus que le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique est revenu sur plusieurs points concernant son secteur mais aussi, il n'a pas raté l'occasion d'aborder l'actualité politique au cours de l'émission Grand Jury du dimanche sur la Rfm.



Abdou Karim Fofana, interpellé sur le renouvellement de la classe politique notamment avec l'apparition de l'élite jeune, dira sans ambiguité que : "le temps de la construction de ces idées est important en politique. Il faut savoir donner du temps au temps et construire dans la durée. J'ai une philosophie qui est loin de l'immédiateté. Je n’y crois pas", dira t-il.



C'est l'occasion pour lui d'ailleurs, de signifier sa déception concernant le leader de "Pastef". Abdou Karim Fofana estime qu'en tant que jeunes, il faut faire de la politique dans la sagesse et en toute responsabilité si nous voulons devenir les hommes politiques de demain. Il regrette toutefois cette attitude de jeunes hommes politiques qui n'honore guère l'espace politique. " Je suis un déçu de Ousmane Sonko. Au départ, quand j'ai regardé sa trajectoire, je me suis dit, au moins peut être, voilà un jeune homme politique qui peut apporter du renouveau, de la fraîcheur. Mais à ma grabde surprise, depuis ce temps, nous ne voyons que mensonges et manipulations", se désolera le ministre.



Il estime toutefois que la politique n'a pas besoin de toutes ces allegations fausses qui n'honorent pas une trajectoire politique digne de ce nom. "Quand on veut être un homme politique sérieux, il ne faut pas avoir de légéreté. Il faut dire la vérité quoi qu'il en coûte", sermonnera le patron de Pastef...