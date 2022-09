Abdou Faty, Sg SELS/A : « Nous regrettons le jeu de chaises musicales parce que nous avons construit durant des années une certaine stabilité! »

Le remplacement de Mamadou Talla au ministère de l’Éducation par Cheikh Oumar Anne commence à faire jaser. Les syndicalistes montent déjà au créneau pour montrer leur amertume et déception. Selon Abdou Faty, SG Sels/A, pour ses premiers mots : « Nous prenons acte de ce changement gouvernemental... »



Une position qui est loin de vouloir apaiser l’espace scolaire à quelques semaines de l’ouverture de l’année scolaire 2022-2023. Abdou Faty se veut clair sur les acquis et avancées des négociations qui sont dans le circuit administratif. « Comme vous le savez, s'il y a changement de ministère ou dénomination, tous les actes administratifs qui sont dans le circuit vont retourner à la base. Le circuit ministériel est extrêmement long. Ce que nous ne pouvons pas accepter, dans le temps de la dématérialisation que ce gouvernement qui se dit d'attaque, nous le prouve », fait-il savoir.



Cependant, il prévient le nouveau ministre qui était au ministère de l’enseignement supérieur. Abdou Faty manifeste son amertume et sa déception. « Nous regrettons le jeu de chaises musicales parce que nous avons construit durant des années une certaine stabilité. Nous sommes dans une dynamique de réforme majeure et par un jeu de chaises, on nous ramène quelqu'un qui doit tout recommencer. La rentrée scolaire c'est pour bientôt. Ça n'augure rien de bon. Mais nous serons là pour rappeler à qui de droit que l'éducation doit être une priorité dans ce pays. C'est regrettable et dommage, que pour des raisons politiciennes, on nous parachute quelqu'un, mais nous ferons face pour avoir un système éducatif solide, sans parti pris, sans politique politicienne », dénonce le syndicaliste qui est déjà en ordre de bataille.