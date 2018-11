Abdou Aziz Ndiaye : « Le président est un ami, j'ai le droit de le soutenir, mais... »

Abdou Aziz Ndiaye revendique son amitié avec le président de la République et ne s'en cache point. En marge de la remise symbolique de son soutien au gamou auprès des Khalifes de Léona Niassène et Médina Baye, le promoteur a clairement signifié que chef de l'État est son ami et qu'il a l'obligation de le soutenir. Toutefois le promoteur et opérateur économique précise qu'il ne veut aucun poste électif sinon de demeurer disciple de Serigne Babacar Sy et Maoulana Cheikh Ahmed Tidiane.