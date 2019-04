Abdou Aziz Diop : « Tous les présidents en Afrique et dans le monde qui ont tripatouillé leur constitution en ont payé les pots cassés »

La décision du Président Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre est interprétée de différentes manières par les sénégalais. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, le coordinateur général adjoint du forum civil, Abdou Aziz Diop, n'a pas fait dans la langue de bois pour donner clairement son opinion sur ce "projet de suppression programmée" du poste de Premier ministre. Selon lui, " personne ne peut clairement dire, quels sont les vrais motifs qui poussent le Président Macky Sall à vouloir agir ainsi". Pour lui, le chef de l'État devait simplement attendre la date du 28 mai pour installer un climat de dialogue. Car, dit-il, de 2012 à nos jours, il y a eu une absence de dialogue. Le coordinateur général du forum civil de renchérir : "Tous les présidents en Afrique et dans le monde qui ont tripatouillé leur constitution en ont payé les pots cassés". Dans la même veine, il n'a pas manqué de rappeler le rôle combien important que les religieux ont eu à jouer lors de la présidentielle. Non sans souligner qu'ils doivent pouvoir rappeler le Président Macky Sall à l'ordre s'il le faut. "Il y a des lobbies et des groupes de pression qui tirent les ficelles. Mais, le Président, Macky Sall ne doit pas se laisser faire. S'il tombe dans leurs filets, le peuple ne va pas se laisser faire. Et, je pense que nos guides religieux ont une grande responsabilité face à cette situation ", signale-t-il...