Abdou Aziz Diagne, préfet de Nioro : "Nous avons 72 cas contacts… Nous avons écho de beaucoup de personnes qui ont quitté Touba pour rallier nos communes".

La liste des contacts s'allonge après le cas positif qui a été enregistré dans la commune de Darou Salam, plus particulièrement au village de Thiékène.



D'après le préfet de Nioro, Abdou Aziz Diagne, 72 constats ont été finalement signalés dans trois villages différents. « Un premier lot de 26, hier nous avons envoyé encore 28 personnes en deux phases de 14. Les dernières personnes sont parties hier nuit vers minuit sur Kaolack pour qu'elles puissent être isolées au niveau des réceptifs… »



Interrogé sur les voyageurs clandestins qui rallient le département de Nioro en dépit des interdictions, Mr Diagne de signaler que « le constat global est qu'il y a toujours des conducteurs de véhicules qui quittent d'autres localités, contournent les voies officielles surveillées par les forces de défense et de sécurité pour rallier certaines communes telles Porokhane, Keur Madiabel, Médina Sabakh etc... Nous avons écho de beaucoup de personnes qui ont quitté Touba pour rallier nos différentes communes… »