Abba Babacar Mbaye au ministre de l’Économie : « Il faut créer un régime fiscal spécial spécifique »

Face au ministre de l'Économie, le député Babacar Abba Mbaye a interpellé Doudou Kâ sur les projets de l’État, estimant que ces projets rencontrent d’énormes problèmes.





« C’est quoi le problème des agropoles, des zones économiques spéciales. Il nous faut savoir gérer la suite de l’exécution des projets et programmes dans le temps. Il faut corriger et assurer le suivi et la continuité. Il faut créer un régime fiscal spécial spécifique. On investit pour construire des hôpitaux alors qu’on a un problème de financement de nos structures financières », lance le parlementaire de Taxawu Sénégal.