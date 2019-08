Aar Lunu Bokk met en garde le président Macky Sall contre toute cession de nouvelles licences d’exploration de pétrole

En conférence de presse ce jeudi 1er aout pour décliner l’avenir de la plateforme, les membres de Aar Lunu Bokk ont longuement échangé avec la presse notamment sur les actions déjà entamées pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles, mais aussi sur l’arrestation jugée arbitraire de certains de leurs camarades. À cette occasion, Abdourahmane Sow et Cie ont révélé que des négociations sont déjà en cours entre l’État du Sénégal est des groupes pétroliers. À l’en croire, l’octroi ne serait qu’une question de temps. D'où l’urgence, selon lui, d’interpeller l’opinion publique sur les deals qui sont en train d’être discutés.



« S’appuyant sur les droits constitutionnels et inaliénables du peuple sénégalais sur les ressources naturelles, la Plateforme Aar Li Nu Bokk, met en garde le Président Macky Sall, solennellement, contre toute cession de nouvelles licences d’exploration de pétrole à des compagnies comme il prévoit de le faire au mois d’octobre 2019 à l’occasion de la Conférence de « Africa Oil and Gaz Power 2019» prévue à Cape Town en Afrique du Sud. Des médias ont révélé qu’il serait déjà en discussion avec des personnages à la moralité douteuse, en maille avec la justice, pour leur accorder des licences », ont-ils affirmé dans leur déclaration préliminaire.



À en croire Ndèye Fatou Ndiaye Blondin, la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz est une affaire qui concerne tous les citoyens. « Les scandales révélés dans le pétrole et le gaz, rendus possibles par une gestion solitaire, opaque et familialement orientée, montrent que le Sénégal n’est pas prêt à s’engager plus loin dans cette exploitation. Les ressources n’appartiennent pas à l’État. Elles appartiennent au peuple et ceux qui représentent ce peuple ne sont plus dignes de confiance ».