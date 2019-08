« Aar Linu Bokk reprend service » (Aliou Sané, coordinateur Y’en a marre)

Le coordinateur du mouvement Y’en a marre, Aliou Sané, était présent ce vendredi pour exiger la lumière dans la gestion du pétrole et du gaz, mais également exiger, cette fois-ci, la libération d’un membre de l’organisation, Guy Marius Sagna. À sa prise de parole, le coordinateur a souligné que le mouvement Aar Linu Bokk avait arrêté le combat à cause de la coupe d’Afrique des nations et le décès d’Ousmane Tanor Dieng. Selon lui, les manifestations vont continuer non seulement pour la libération de Guy Marius Sagna, mais au-delà, pour le combat initial à savoir la transparence dans la gestion des ressources naturelles.