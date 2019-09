Le mouvement "Aar Linu Bokk" a exprimé sa solidarité aux sinistrés suite aux effets désastreux des pluies. En conférence de presse ce mercredi, ledit mouvement invite le gouvernement à prendre les mesures urgentes pour mettre fin au calvaire des populations qui, en plus d'avoir subi des dégâts matériels, sont exposées à certains périls épidémiologiques.







Face à une telle situation, "Aar linu Bokk" évoque un lien entre la réalisation des ouvrages d'assainissement et la mal gouvernance des ressources naturelles. Selon le mouvement, "les désastres provoqués par les pluies sont la conséquence de l'opacité caractéristique de la gestion de nos ressources naturelles, à l'origine du scandale non encore élucidé de Petro Tim que ni la rhétorique incantatoire du gouvernement, ni la tactique du procédé dilatoire du procureur de la république ne doit faire oublier".







"Ce lien, explique Aar Linu Bokk, montre à quel point il est devenu nécessaire de réaliser la convergence des luttes et de hisser le combat au niveau patriotique requis pour mettre fin aux opérations manifestes de prédation des richesses nationales. Opérations auxquelles se livre sans retenue le pouvoir actuel et pour exiger la transparence dans la gestion des ressources naturelles et l'affection efficiente et optimale des produits tirés de ces ressources aux besoins prioritaires du peuple sénégalais".



Aar linu bokk invite tous "les citoyens à renforcer l'exigence de la transparence et de justice sur les forfaitures du régime de Macky Sall. Et demande une enquête indépendante et impartiale sur le scandale, par le procédé du fait accompli, de l'attribution de la concession d'exploration des blocs de Cayar et de Saint-Louis offshore à Franck Timis, avec une emphase sur toutes les autres opérations a priori suspectes portant sur les ressources pétrolières, gazières et minières".