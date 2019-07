« Aar Li nu bokk » a voulu saboter la visite du Président Sall à Bruxelles, mais… La Justice n’a pas changé... » (Victor Ndong)

La Coalition « Aar Li nu Bokk » a voulu saboter la visite qu’a effectuée le Chef de l’État Macky Sall à Bruxelles, il y a de cela 10 jours. Seulement le parti au pouvoir du côté de cette partie de l’Europe ne les a pas laissé faire. C’est la révélation du chargé de communication de la DSE Bruxelles, Victor Ndong. Qui en a profité pour appeler les uns et les autres à raison garder surtout dans les manifestations dans l’affaire Aliou Sall d’autant plus que selon lui, la Justice n’a pas changé et tous les sénégalais sont d’égale dignité...