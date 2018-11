AWA SÈNE DIOP GRONDE : ' Bambey n'a que trop souffert de ce manque criard d'eau potable qui a beaucoup fait mal aux populations '

Bambey est désormais en passe d'oublier cette souffrance de plusieurs dizaines d'années liée à un manque d'eau potable. C'est du moins le combat que mène Madame Awa Sène Diop. La Présidence du comité de gestion du GIE Eau et Énergie estime que tout devrait passer par l'exploitation efficiente du puits de la Gare, foncé depuis 1880, jadis abandonné et finalement réhabilité par feu Assane Diagne.



Cette initiative avait permis aux populations de la commune de Bambey de boire une eau de qualité en remplacement de l'eau jusque-là proposée au grand public et malheureusement jugée trop fluorée et trop salée par Awa Sène Diop. Consciente qu'il fallait proposer une offre plus consistante afin de satisfaire la demande au quotidien devenue plus importante, Awa Sène Diop a choisi d'aller vers des partenaires. C'est ainsi qu'elle a réussi à décrocher un financement de 28 millions de francs pour muter ce puits en forage doté d'un système d'osmose et d'une alimentation électrique solaire.



Profitant de la cérémonie de réception du joyau, la femme de développement se réjouira des efforts fournis par les partenaires avant de dénoncer les mauvaises volontés qui ont essayé de faire capoter ses initiatives. ''Je remercie vivement l'Ong Dbu et la fondation Caritas Osnabrück qui ont beaucoup investi dans le Sénégal de 2008 à nos jours surtout en construisant des cases de santé, en octroyant des bourses sociales, et en réalisant des infrastructures scolaires avec l'aide du Président Helmut Bushmeyer. Je lance un appel solennel aux autorités d'autant plus que des personnes mal intentionnées et tapies dans l'ombre semblent nous combattre et annihiler nos initiatives. ''



Il faut signaler que le Gie chargé de la gestion de l'eau perçoit pour chaque 20 litres la somme de 25 francs. Le Ouistreham est généralement fréquenté par des charretiers qui revendent le bidon de 20 litres à 100 francs.