AVIS DE RECRUTEMENT

Une grande Société de la place opérant dans la production d’énergie (Centrale Electrique) recrute les profils suivants :



- Chefs de quart expérimentés

- Rondiers expérimentés

- Ingénieurs électriques expérimentés

- Ingénieurs mécaniques expérimentés

- Assistants mécaniques expérimentés

- Assistants électriques expérimentés

- Soudeurs expérimentés

- Techniciens Maintenances électriques expérimentés

- Techniciens Maintenances mécaniques expérimentés

- Instrumentistes expérimentés

- Une Assistante bilingue français -anglais

- Un Directeur technique expérimenté

- Un ingénieur planificateur expérimenté

- Un superviseur électrique expérimenté

- Un assistant chimiste expérimenté

- Un responsable des achats expérimenté

- Un conseiller juridique expérimenté

- Un responsable des ressources humaines expérimenté

- Un trésorier expérimenté

- Un contrôleur de gestion industriel expérimenté



La maîtrise de l’anglais est souhaitée pour tous les candidats et celle de l’informatique industrielle pour les postes liés à l’opération et à la maintenance.



Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature en envoyant un CV et une Lettre de motivation à l’adresse email suivante : recrutements0221@gmail.com. La date limite de soumission des candidatures est fixée le vendredi 15 octobre 2021 à 17 heures.



Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les besoins de l’entretien. Les dossiers des candidats non présélectionnés seront conservés au niveau de la base de données de l’entreprise et considérés lors de futurs recrutements.