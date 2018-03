AVIS DE RECHERCHE/URGENT

Sounkary DIADHIOU plus connu sous le nom de Papis a disparu. Il a quitté la maison familiale a HLM Grand Yoff il y a 18 mois et depuis plus de nouvelles de lui. Si vous avez la moindre information, veuillez contacter SVP les numéros ci-dessous.

77 550 03 29 / 77 650 36 04 / 77 553 13 03.