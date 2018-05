AVIS DE RECHERCHE : Cette dame a quitté son domicile depuis samedi

René Merrou, dont l'épouse a quitté son domicile de Hamo 4 depuis samedi vers 8h, n’a plus de ses nouvelles depuis.

En diffusant cette information vous aiderez son époux et ses enfants qui sont dans le désarroi. Son mari est joignable au 777746339.

Prière à toute personne ayant reconnu cette dame par la photo de la localiser et de donner l'information à son mari ou à la police la plus proche de chez vous.

Merci d'avance de votre assistance et aimable attention.