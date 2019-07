AUTANT EN EMPORTE NOTRE HOMOPHOBIE.

D’abord, la révocation d’un cadre sénégalais d’OXFAM qui fait couler beaucoup d’encre du fait du caractère jugé inique de la sanction pour apologie à l’homophobie. Ensuite, le chanteur qui s’affiche, en concert de célébration nationale de la victoire de notre équipe à la CAN, avec un tee-shirt aux couleurs arc-en-ciel symboles for critiqués de soutien à la ligue homosexuelle LGBT.



Pour ces deux affaires, l’opinion publique s’est donnée à coeur joie à travers les médias notamment, les réseaux sociaux en particulier. Chacun y va de ses commentaires. Le rejet catégorique de ces questions de moeurs jugées contre nature et la violence avec laquelle notre société rejette ces pratiques à la connotation peu viriles, dénotent de la difficulté à en faire des sujets à débattre tels que souhaités par certaines organisations et institutions internationales.



C’est une lapalissade de dire que c’est tabou d’en évoquer une quelconque justification ou excuse pour l’écrasante majorité de l’opinion publique sénégalaise. Quid de la réaction de l’autorité publique ? Le premier des sénégalais, en l’occurrence le Président Macky Sall n’éprouva aucune gêne à apporter un rejet sans équivoque d’une supputation de l’ancien président américain Barack Obama allant dans le sens d’une condamnation de l’homophobie. La position toute tranchée de notre pays sur la question est bien connue et le débat tranché depuis lors.



Comme disait Marmontel « l'opinion, c'est elle qui, sans gêne et sans violence, remet chaque chose à sa place ; c'est de l'opinion qu'il faut attendre la révolution dans les mœurs ». Et pourtant, aucune société au monde ne méconnaît la pratique de l’homosexualité au cours de l’histoire. Qui n’a connu le travesti du quartier ou du village, sinon le mimétisme du parfait travesti lors des séances ludiques très prisées de sabar ou de jeu de faux lion (simbeu) ? Toutefois notre encrage à certaines valeurs sociétales, coutumières et religieuses constitue une camisole de force qui ne permet autre attitude que la condamnation de faite de ces pratiques et le bannissement des forfaitaires.



Autant notre célèbre artiste que l’ONG dénommée OXFAM ne pouvaient laisser ternir leur réputation aux yeux de l’opinion par des accusations homophiles. L’artiste finit par crier son inconscience sur tous les toits et se confondit avec sa famille en plates excuses. OXFAM se fendit de déclarations et démentis pour justifier autrement le licenciement de son employé rebelle à l’homophilie, sans réussir, comme l’autre, à faire lâcher la pression. Gageons que l’ONG finira par revenir à de meilleures sentiments en réintégrant notre cher compatriote en laissant fermes ses convictions, filigranes de celles de notre société par trop scrupuleuse.



Mamadou Mbodji Diouf

MBA Paris Dauphine et IAE Paris Sorbonne

Membre du Bureau Politique du Parti Socialiste