AUCHAN À TOUBA / Un magasin Halal bientôt dans la cité religieuse avec l’aval du Khalife Général des Mourides

C’est une forte délégation qui a été dépêchée par Auchan chez le khalife Général des Mourides. L’institution sacrifie à une de ses traditions à chaque veille de Grand Magal. Momar Lô et ses collaborateurs remettront en guise d’aadiya 19 tonnes de riz, de l’huile, plus de 800 litres d’eau etc...

Auchan prévoit aussi de soutenir les daara de la cité mais aussi d’installer un magasin halal. L’aval du Patriarche de Darou Miname a été obtenu et la structure devrait être installée dans les prochaines semaines...