ATTAQUES / Sonko estime qu’il «  avait tellement confiance en Diomaye qu’il pouvait, sans hésiter, lui confier sa vie, hélas…»

Toujours dans le cadre de sa déclaration au vitriol faite à Mbacké, Ousmane Sonko s’est directement attaqué au président Diomaye, qu’il accuse d’avoir trahi sa confiance.



« J’avais fait confiance à des gens ou à une personne jusqu’à pouvoir lui confier ma vie. En matière de confiance, je ne fais pas dans la demi-mesure. Toute personne qui trahit la confiance en verra les conséquences », a-t-il lancé, visiblement amer.



Selon lui, jamais il n’y a eu de désaccord sur les principes. Mais avec le recul, il estime que Diomaye avait « un plan bien ficelé » dès le départ. « Tout le temps qu’il a été avec moi, dirigeant les cadres ou en charge de la diaspora, il s’évertuait, dans mon dos, à faire son carnet d’adresses et a créé un parti politique dans le parti Pastef », accuse-t-il.



Sonko d’affirmer, par ailleurs , que le Président Diomaye, fort de son pouvoir de nomination et de la mise à disposition de fonds politiques, pensait pouvoir « vider » Pastef de ses forces vives. Mais, selon lui, « il s’est retourné presque aucun leader de Pastef derrière lui ».