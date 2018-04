ATTAQUES CONTRE BAYE CISS : " Kaolack is back se dresse en bouclier et accuse les politiciens véreux de manipuler des jeunes '

Des attaques perpétrées contre Baye Ibrahima Niass Ciss, le mouvement '' Kaolack is back '' ne retient que la manifestation d'une certaine peur qui habite une partie de la classe politique qui voit d'un mauvais œil un autre fils de Saloum réussir là où ils ont échoué.

Par la voix de Sidi Gaye Papi, ces jeunes ont décidé de répondre aux coups par des arguments. '' Kaolack a suffisamment souffert de la mauvaise gestion de certains de ses leaders, de leur apathie et de leur inaction. Baye est un don du Ciel qui est venu proposer des infrastructures et des usines pour aider la jeunesse à s'extirper des griffes du chômage, de la pauvreté et de la désinvolture. En investissant 32 milliards, il va changer le visage de notre localité. Par conséquent, que des gens se mettent à manipuler des jeunes politiciens pour jeter le discrédit sur lui, ne nous surprend guère. ''



Sidi Gaye de signaler que les populations Kaolackoises sont suffisamment bien conséquentes avec elles-mêmes. '' En organisant ce Sargal ce week-end, elles ont voulu rendre hommage à leur prince. Celui qui est venu les sauver. '' Il s'est attaqué au volet assainissement de Kaolack. Il a amené des partenaires brésiliens pour éclairer la ville. Le Président Macky Sall viendra ici inaugurer les ouvrages. Les aigris vont mourir de jalousie '', conclut-il.