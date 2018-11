ASSEMBLÉE NATIONALE : Les détails du budget du ministère de la Justice

Le projet de budget du ministère de la justice est arrêté à la somme de 41 milliards 191 millions 255 mille 944 FCFA, pour 2019 contre 39 milliards 416 millions 629 mille 480 FCFA en 2018. Soit une hausse de 1 774 626 464 FCFA en valeur absolue et 4,5% en valeur relative.



Les dépenses du personnel se chiffrent à 22 milliards 208 millions 071 mille 824 FCFA pour 2019 contre 19 milliards 957 millions 258 mille 480 FCFA en 2018. Elles enrgistrent une hausse de 2 milliards 250 millions 813 mille 344 FCFA en valeur absolue et 11,28% en valeur relative.



Les dépenses de fonctionnement, quant à elles sont estimées à 8 milliards 203 millions 422 mille 120 FCFA pour 2019 contre 8 milliards 193 millions 609 mille FCFA en 2018. Soit une hausse de 9 millions 813 mille 120 FCFA en valeur absolue et 0,12% en valeur relative.



Les dépenses allouées aux transferts se chiffrent à 2 milliards 629 millions 762 mille pour 2019 contre 2 milliards 399 millions 762 mille en 2018. Soit une hausse de 230 millions FCFA en valeur absolue et 9,58% en valeur relative.



Par contre les dépenses en capital ont connu une régression. Elles passent de 7 milliards 766millions en 2018 à 7 milliards en 2019. Soit une baisse de 766 millions en valeur absolue et 4,55% en valeur relative.



Alors que le transfert en capital s'élève à 1 milliard 150 millions fcfa pour 2019 contre 1 milliard 100 millions FCFA. Soit une hausse de 50 millions en valeur absolue et 4,55% en valeur relative.