ASSEMBLÉE NATIONALE - Le député Sadaga victime d'un ascenseur défaillant se casse la jambe et le bras et atterrit au bloc opératoire de l'hôpital Principal

Au moment où ces lignes sont écrites, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga est aux soins au bloc opératoire de l'hôpital Principal de Dakar. Le responsable politique Apr de Touba est victime d'un ascenseur défaillant et en réparation au niveau de l'hémicycle.



Joint au téléphone par Dakaractu, il confie qu'il s'est retrouvé subitement dans le vide alors qu'il était déjà entré dans l'appareil.



Ses blessures sont non négligeables. Il estime au moins s'être retrouvé avec jambe et un bras cassés d'après les premiers constats qui ont été faits sur son corps. L'honorable député de rassurer : '' Nul besoin de s'inquiéter. Je vais absolument bien. J'aurais pu avoir de plus sérieuses blessures. Mais grâce à Serigne Touba, je n'ai rien d'alarmant. ''



Les mêmes assurances sont données par son frère et Khalife Serigne Modou Seck qui estime que son jeune frère '' peut remercier le Bon Dieu ''.