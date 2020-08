ASSAINISSEMENT À TOUBA / Le maire Abdou Lahad Kâ met à la disposition de Touba Ça Kanam 35 millions de frs, 30 ouvriers, des machines...

Venu prendre part, à l’invitation de l'association Touba Ça Kanam, à la journée de lancement des travaux d'endiguement de 20 points bas recensés au niveau de Touba et mettant sous l’emprise des inondations plusieurs quartiers, le maire de Touba n'a pas lésiné sur les moyens.



En effet, Abdou Lahad Kâ et sa mairie ont dégainé une somme de 35 millions et promis de mettre à la disposition des ingénieurs des machines. "Nous félicitons l'association Touba Ça Kanam pour son engagement à œuvrer pour Touba et pour Serigne Touba. En tant que maire de la cité, je rappelle que le secteur de l'assainissement est un secteur lourd qui nécessite des fonds absolument lourds. C'est pourquoi j'avais initié une journée de réflexion à laquelle Touba Ça Kanam était invitée. L'association est venue avec une offre exceptionnellement performante. Je m'engage à être à leurs côtés pour les aider à réussir le pari. C'est pourquoi j'ai dégagé sur fonds propres la somme de 5 millions de francs et toute la logistique disponible dans mon entreprise. Je mets aussi à leur disposition un personnel de 30 éléments, une somme de 30 millions de francs et toutes les machines de la mairie."



Abdou Lahad Kâ saluera, par ailleurs, les réalisations de l’État avant de signaler les gros investissements qui ont été consentis dans le domaine de l'éclairage public, de l'assainissement, de la sécurité etc...