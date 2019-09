ASSAINISSEMENT À KOLDA : Évacuation des eaux usées et pluviales, casse-tête des populations. Beaucoup d’efforts dans le ramassage des ordures…

À Kolda, beaucoup d’efforts ont été faits dans le ramassage des ordures mais la municipalité se cherche encore dans l’évacuation des eaux pluviales et usées.



À en croire Abdoul Hanne, directeur de l’agence régionale de développement « l’assainissement a besoin d’une infrastructure qui n’existe pas. Nous sommes en pleine communalisation intégrale qui accroît fortement le processus d’urbanisation. Mais, malheureusement il n’y a pas de dispositif important de mise en en place d’infrastructures liées à l’assainissement concernant les eaux de pluies et usées. Toutes les collectivités territoriales ont ce problème-là, aujourd’hui, à cause d'un manque de moyens. »



Le centre-ville dispose d’un système d’évacuation des eaux usées et pluviales, mais tous les quartiers ne disposent pas de ce système. L’évacuation des eaux de pluie et usées demeure le casse-tête de la collectivité. Toutefois, beaucoup d’efforts ont été consentis dans le ramassage des ordures.



Daouda Sidibé, premier adjoint au maire de préciser : « la décentralisation et la gouvernance territoriale sont deux concepts liés. Dans la mesure où l’un ne peut aller sans l’autre. Ainsi, le développement se passe dans nos territoires et non hors de ceux-ci. Et quand on parle de territoire, on parle dans le sens large avec tout ce que cela englobe en termes de ressources. Je pense qu’aujourd’hui, si on se réfère à l’acte 3 de la décentralisation, la participation citoyenne est érigée en règle. C’est pourquoi, nous devons mieux coordonner et articuler la question de l’assainissement des eaux usées et pluviales et des ordures ménagères. Concernant le ramassage des ordures, nous avons fait beaucoup d’efforts. Aujourd’hui, quotidiennement les ordures sont ramassées. »



Alassane Ibrahima Sy, notable du quartier Hiléle : « le nom de notre quartier signifie « là où les eaux de pluies ruissèlent » et ne dispose d’aucun système d’évacuation des eaux de pluie et usées. La plupart des maisons de notre quartier sont remplies d’eau de même que nos chaussées. Avec les pluies diluviennes passées, l’eau a pénétré même dans les chambres, faute de système d’évacuation des eaux pluviales. Nous voulons qu’on nous construise des canaux d’évacuation des eaux pluviales et usées », se désole-t-il...