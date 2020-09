ASECNA : 5 candidats en lice pour piloter la direction générale.

La 66e session du Comité des ministres de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) s’est ouverte ce 14 septembre à Dakar. L’élection du directeur général de l’agence est à l’ordre du jour pour assurer l’avenir de l’institution panafricaine. Une élection aux forts enjeux politiques et diplomatiques. Représentant le chef de l’Etat, le ministre du tourisme et des transports aériens a procédé à l’ouverture de la présente réunion en rappelant le message du président Macky Sall.



Cinq (5) candidats sont en lice pour cette élection. Dans ce contexte de lutte contre la Covid-19, le ministre Alioune Sarr et le président du comité des ministres, Beboarimisa Ralava ont exhorté les décideurs du comité à porter le choix sur le meilleur manager.



Le nigérien Mohamed Moussa, directeur général sortant de l'Agence, aura face à lui quatre autres prétendants, notamment le Tchadien Mahamat Awaré Neissa, le Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely et le Camerounais Zoa Etoundi.



Aux yeux de certains spécialistes de l’aviation civile, les candidats centrafricain et tchadien sont les grands favoris à cette élection.



Le vainqueur sera connu au soir de ce 14 septembre.