ARTP/UIT pour une amélioration de la qualité de service : « La 4G n’est pas global dans certaines zones du pays… »

Afin d’assurer un service de qualité par rapport aux communications électroniques fournies aux usagers et de rectifier les opérateurs sur leurs rôles, l’UIT et l’ARTP ainsi qu’un parterre d’opérateurs se sont réunis autour d’un atelier portant sur la qualité de fonctionnement, qualité de service et d’expérience pour les services multimédias. Une rencontre de continuité de la réunion de Johannesburg sur l’aspect opérationnel des réseaux de télécommunications. De ce fait, une amélioration spécifique sera faite pour la globalisation de la couverture nationale de la puce 4G qui n’est pas active dans certaines zones.