ARTP/ Attribution de la Licence 5G : La SONATEL est l’unique opérateur attributaire 34,5 milliards de Francs CFA

l’Etat du Sénégal, dans le but de poursuivre le développement des réseaux et services de télécommunications, en les adaptant, de façon continue, à l’évolution des technologies et au progrès scientifique, a décidé d’introduire la technologie 5G et a confié à l’ARTP, la conduite du processus. Un appel à Concurrence relative à l’extension des licences des Opérateurs à la technologie de 5G est alors ouvert.







C’est ainsi qu’en date du 31 mai 2023, en respect des dispositions du code des télécommunications et du code des marchés publics, un appel à candidature, restreint aux opérateurs nationaux, a été lancé. Cette procédure a abouti aux résultats suivants.



Les offres reçues des opérateurs SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDING LIMITED et d’EXPRESSO SENEGAL devaient permettre de renouveler les conventions de concession et d’élargir les périmètres des licences à la technologie 5G.



Suite à l’examen des offres cotées, « Le comité d’évaluation des offres techniques et financières a proposé à la Commission de sélection de retenir SONATEL SA, seul candidat à avoir rempli les conditions fixées par le règlement ».



En effet, pour être éligible, chaque candidat devait souscrire à une offre de base minimale de dix-neuf milliards cinq cent millions (19 500 000 000) de francs CFA avec la possibilité de rajouter des blocs supplémentaires à trois (3 ) milliards l’unité.



L’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED plus connu sous sa marque commerciale (Free) a proposé trois (03) milliards (3 000 000 000) de francs CFA.



EXPRESSO SENEGAL a soumis une offre pour un montant de deux (02) milliards (2 000 000 000) de francs CFA.



Par conséquent, les offres des deux autres opérateurs, SAGA AFRICA HOLDING LIMITED et EXPRESSO n’ont pas été acceptées par la Commission en raison de leur non-conformité.



La commission a ainsi sélectionné l’opérateur SONATEL SA comme attributaire provisoire pour son offre technique conforme et son offre financière d’un montant global de trente-quatre milliards cinq cent millions (34 500 000 000) de francs CFA.