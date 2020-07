ARTP : 368 plaintes réceptionnées en 2019, dont 246 plaintes techniques et 122 plaintes commerciales

L’Agence de régulation des télécommunications et des postes a publié son rapport sur le marché des communications électroniques en 2019. Le rapport révèle que les plaintes et réclamations enregistrées au cours de cette année sont d’ordre commercial (tarifs appliqués, promotions, pertes de crédit) et technique (difficultés de communiquer, indisponibilité du réseau, pannes d’antenne, etc.). Pour l’année 2019, 368 plaintes sont réceptionnées par les canaux de transmission mis en place à cet effet (numéro vert, mail, courrier et présence physique), dont 246 plaintes techniques et 122 plaintes commerciales. Les plaintes et réclamations sont traitées dans un délai n’excédant pas 3 jours pour les plaintes commerciales et 15 jours pour les plaintes d’ordre technique conformément à la décision n° 2015- 012 du 26 novembre 2015, fixant les délais de traitement des réclamations et des plaintes des consommateurs

Pour ce qui est des dossiers contentieux traités au courant de l’année 2019, l’ARTP a instruit le (s) litige (s) suivant (s) : - litige SIRIUS TELECOMS AFRICA (PROMOBILE) contre SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (SAHL) : À la date du 31 décembre 2019, ce contentieux n’a pas encore été vidé et, en ce qui la concerne, l’ARTP continue de mener la mission qui lui est assignée, en application de la procédure définie dans le Code des communications électroniques ; - d’autres contentieux opposant opérateurs et entreprises ou personnes physiques ont été traités par l’ARTP, informe le rapport...