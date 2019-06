ART VISUEL : « Le Parlement de Femmes d’Afrique »

Depuis le 17 juin à Dakar, l’Ambassade d’Espagne au Sénégal, la Fédération Africaine sur l’Art Photographique (FAAP) et l’AECID via le programme ACERCA, pour renforcer le secteur culturel et la contribution au développement, s’activent autour d’un projet académique qui a lieu actuellement dans la capitale sénégalaise et prend fin le 28 juin. Une remise d’attestations est prévue vendredi prochain à l’Aula Cervantès, et qui verra la présence de plusieurs autorités...