ARSENAL : Sanchez et Özil seront remplacés

S’il veut encore y croire, Arsène Wenger sait pertinemment que les chances de voir Alexis Sanchez (29 ans, 18 matchs et 7 buts en premier League cette saison) et Mesut Özil (29 ans, 17 matchs et 4 buts en premier League cette saison) prolonger à arsenal un contrat qui prend fin dans six mois sont très minces.

La tendance est clairement à un départ cet hiver des deux stars. Mais s’ils venaient à partir, l’attaquant chilien et le meneur de jeu allemand se- raient remplacés, a promis Arsène Wenger ce mardi. « Tant que rien n’est signé, on ne peut pas trop en parler. Nous ne les avons pas encore perdus et nous y répondrons en faisant venir des joueurs de top qualité, a ainsi assuré le manager des Gunners, avant d’évoquer le sort des autres joueurs de son effectif qui pour- raient être convoités cet hiver (Wilshere, Giroud). Nous n’avons encore reçu d’offre pour personne. Nous allons essayer de garder tout le monde. »