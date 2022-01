ARRESTATION À TOUBA- L’homme qui avait dégainé et tiré un coup de feu pendant la campagne, arrêté et déféré…

Dakaractu - Touba vous parlait en exclusivité pendant la campagne électorale d’un homme qui avait dégainé un pistolet et tiré en l’air dans l’unique objectif de saboter un meeting de la coalition Bokk - Gis- Gis à Touba et plus précisément à Keur Niang.



Et bien, ce dernier a été alpagué par les hommes du commissariat de Ndamatou après recherches et enquête.



Fallou est âgé de 33 ans et son problème c’est qu’il digère mal les hommes politiques qui, pour lui, ne servent à rien sinon à tromper le peuple et à s’accaparer des privilèges. L’exemple qu’il donne aux enquêteurs aura été de dire pendant les inondations qui ont frappé Keur Niang, ils ont été, dans leur écrasante majorité, abonnés absents.



Il est déféré au parquet de Diourbel pour détention illégale d’arme à feu (celui-ci appartenant à son père), trouble à l’ordre public …