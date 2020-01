ARBRE DE NOEL : Me Malick Sall honore les enfants du personnel de son ministère

Le père noël était samedi passé à la salle 4 du palais de justice de Dakar, à la rencontre des enfants du personnel du ministère de la Justice. Des cadeaux ainsi que des pas de danse ont marqué cette rencontre qui a lieu en présence des parents, mais aussi d’une délégation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall conduite par le Dage, Abdoulaye Sy.

Le représentant du Garde des Sceaux a exprimé sa fierté de communier avec les enfants. Il a transmis les vœux de santé et de bonheur du Garde des Sceaux aux enfants et à leurs parents. Il a dit aux enfants que les magnifiques et nombreux cadeaux reçus est l’expression du profond amour des parents en eux. « C’est aussi le couronnement d’une année vécue avec eux et marquée du sceau de la discipline, la sagesse et un comportement honorable partout où avez été », a ajouté le Dage. Il a aussi réitéré la détermination de l’Etat à assister les enfants. « L’Etat, garant de notre sécurité, veille particulièrement sur vous, chers enfants, dans vos aires de jeu et de récréation afin que vous soyez à l’abri de toute situation de danger », a dit le Dage du ministère de la Justice.

Mme Seynabou Mbaye Ndiaye, présidente de l’Amicale des femmes du ministère de la Justice a mesuré à sa juste valeur la portée de l’organisation de l’arbre de noël. « Quoi de plus juste après une année consacrée essentiellement à nos tâches professionnelles respectives dont l’exécution nous éloigne souvent de nos familles et engendre un déficit d’affection et de chaleur chez nos enfants. Il est tout à fait heureux que nous leur dédions cette matinée récréative pour leur manifester notre amour, notre affection et notre attachement », a indiqué la présidente. « Chers enfants, sachez que Papa et Maman vous aiment et vous chérissent même s’il est vrai qu’il arrive que vos parents rentrent souvent tard à la maison, sachez que leur conscience professionnelle, leur goût du travail bien fait et leur sens des responsabilités leur interdisent de rentrer et de laisser en instance un devoir impérieux », a-t-elle ajouté.

Mme Seynabou Mbaye Ndiaye, présidente de l’Amicale des femmes du ministère de la Justice a adressé ses remerciements à Me Malick Sall qui n’a ménagé aucun effort pour rendre la fête belle et heureuse. « Votre contribution a été de taille et soyez en infiniment remercié », a-t-elle dit.