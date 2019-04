APR Ziguinchor: Dr Ibrahima Mendy se démarque des contestataires du « Macky 2 »

Alors que le dernier remaniement ministériel ne dévoilait qu’un seul ministre dans le Gouvernement issu de la Casamance, la presse évoquait une colère en interne au sein de l’état-major apériste de Ziguinchor. La nomination d’Aminata Assome Diatta au poste de ministre du commerce en serait la cause. Une fronde dont se démarque le Dr Ibrahima Mendy, membre fondateur de l'APR à Ziguinchor et président du mouvement politique « 17-19 ». Le Directeur de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles a indiqué en effet n’être mêlé ni de près ni de loin à ce supposé vent de rébellion. « Je sais que le choix d'un ministre ou d'un DG relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat, qui a beaucoup fait pour nous, les responsables de Ziguinchor. Tout le monde ne peut pas être ministre. Et je profite de cette occasion pour féliciter Aminata Assome Diatta, je suis sûr qu'elle sera à la hauteur » a-t-il dit.