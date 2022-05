APR - TOUBA / Le député Sadaga mobilise la zone 7, sensibilise sur les législatives et décline une feuille de route.

Quelques heures après l’audience qui leur a été accordée par le Président de la République dans la salle des banquets pour remobiliser tout Benno Bokk Yakaar et recoller les morceaux, l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a rassemblé les responsables de la zone 7 de Touba pour décliner une feuille de route afin de glaner 150 000 vrais électeurs lors des prochaines élections.



Le leader politique projette de distribuer des fiches aux jeunes leaders pour un recrutement massif de militants convaincus et qui iront voter le jour J. « Avoir des parrains c’est bon, mais veiller à ce qu’ils viennent voter de manière effective, c’est encore mieux », dira l’honorable député. Il se réjouira d’avoir réussi, avec ses collaborateurs, à collecter 6.490 signatures en guise de parrainage.



Il baptisera la zone « Zone Ku marr naan », insinuant sa volonté de procéder à des adductions d’eau dans les quartiers périphériques. Sémou Thioune, Sokhna Mame Diarra Ndao, Modou Khouma, Daba Guèye et les autres s’engageront à faire le travail de terrain qui s’impose, à ses côtés, afin de permettre à BBY de prendre sa revanche sur l’opposition...