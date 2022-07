APR-TOUBA / La Zone 11 menace de croiser les bras et interpelle le Président Sall.

Serigne Souhaïbou Niang et ses camarades de la zone 11 de l’Apr de Touba menacent de croiser les bras en perspective des élections législatives prochaines.



En conférence de presse, ils ont dénoncé la négligence dont ils sont victimes et ont accusé le Président Macky Sall de leur manquer de considération.



« Nous avons été de l’audience que le Président Macky Sall avait accordée aux responsables politiques de l’Apr de Touba. Il nous avait clairement dit qu’il allait dans 10 jours, trouver des solutions pour aider les jeunes et les femmes et avaient même évoqué le programme Xëyu Ndaw - Ñi. De retour à Touba, nous nous sommes hâtés de concocter les dossiers que nous avons remis à son ministre conseiller. Mais depuis lors, nul n’est revenu nous informer de la suite qui a été accordée à ces dossiers. Et pourtant, la zone 11 est la seule zone où personne n’a été promue à un poste de responsabilité, malgré le fait que nous soyons des militants de la première heure. Nous ne versons pas dans le chantage, mais d’ici 04 jours, si rien n’est fait, nous adopterons la posture de l’opposition », dira le coordinateur de ladite zone. Affaire à suivre…