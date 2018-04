APR FRANCE / Macky Sall règle le problème : Ahmed Sarr nouveau Coordinateur, succède au député Demba Sow

Tout le monde en était convaincu : seul le Président de l'Apr pouvait solutionner la crise qui couvait au sein de son parti en France, après la vacance qui frappait sa direction suite à l'élection à l'Assemblée nationale de son Coordinateur historique, Demba Sow.

C'est chose faite depuis hier soir. Arrivé à Paris où il doit rencontrer son homologue français, Macky Sall a profité de l'occasion pour remettre son parti en ordre de bataille. À peine arrivé, il a reçu ses partisans durant une audience marathon : près de neuf heures d'horloge.

Arbitrant plus qu'il n'a imposé sa volonté, le leader de l'Apr a amené ses principaux responsables et candidats à diriger la Coordination Apr de France, à s'entendre. Et c'est Ahmed Sarr, un historique comme Demba Sow, qui a été choisi. Membre fondateur de l'Apr, jusqu'ici Directeur des Structures dans toute la France, ce comptable de formation, connu comme un homme consensuel, est un compagnon de la première heure de Macky Sall. Il dirige la Section Apr d'Orléans...