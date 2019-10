APR/Dakar : « La jeunesse apériste a des revendications légitimes, mais nous les réclamons de la manière la plus souple… » (Amadou Niang)

Les jeunes affilés au parti au pouvoir semblent avoir un œil sur tout ce qui touche leur formation politique. Présents dans le département de Dakar et ayant traversé toutes les épreuves depuis l’arrivée du président Macky Sall à la tête de la magistrature suprême, ces militants revendiquent plus de considération au sein de l’Apr. Selon Amadou Niang, «les jeunes sont relégués au second dans la mesure où ce sont des gens qui ont tout fait pour empêcher Macky Sall d’accéder au palais qui récoltent aujourd’hui les dividendes politiques : ce qui ne fait que raviver les frustrations notées dans les rangs du parti. À l’en croire, «les canaux de communication entre le président et sa jeunesse sont totalement bouchés.»



Considérant que «les jeunes sont les artisans du succès et des victoires du président », A. Niang sollicite de la part du président de la République et non moins leader de l’Apr, une entrevue avec la jeunesse militante de première heure de l’Alliance pour la République afin de restructurer davantage le parti et se projeter vers l’avenir. « Le parti n’a aucune activité au niveau départemental, aucune structure ne fonctionne », déplore t’il, tout en invitant les jeunes à s’unir pour relever ensemble les défis du parti. Pour y parvenir, ils comptent réclamer leurs revendications avec toute la souplesse requise.



L’autre sujet évoqué par le jeune apériste porte sur la pertinence ou non du troisième mandat de Macky Sall. À ce titre, Amadou Niang affirme sans porter de gants qu’il s’agit d’un débat prématuré et inopportun.