APR Côte d’Ivoire : « Macky Sall ne doit rien à personne, la victoire c’est grâce à son travail, son bilan…»

La victoire du Chef de l’État Macky Sall lors de la Présidentielle de février est du seul fait de son bilan, a dit Tidiane Samba Ly, Coordinateur de l’APR à Adjamé en Côte d’Ivoire. Il a rappelé cependant que malgré les divergences, les apéristes ont travaillé en parfaite harmonie lors de ces joutes.

« Ici, nous avions travaillé en parfaite harmonie, la main dans la main. Le Président Macky Sall ne doit rien à personne ; la victoire c’est grâce à son travail, son bilan. Notre tableau de bord durant la campagne électorale était axé sur son bilan. Il mérite ce deuxième mandat. Au pays de la Lagune Ebrié, la préférence c’est le Président Sall. Wolof, sérère, al pular, diola, layène, mouride, tidiane, ont voté Macky. Personne ne peut nous tromper en parlant d’autres choses, le Sénégal est indivisible. Il ne faut pas stigmatiser une ethnie. Il faut savoir perdre dans la dignité» a-t-il dit lors d’un point de presse à Dakar.

« Une partie de l’opposition doit se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard, la patrie a besoin d’eux, notre démocratie est en avance en Afrique et ailleurs. Il faut conserver cet acquis et dialoguer davantage ; le dialogue c’est l’arme des hommes forts » a-t-il aussi dit.

Selon le Président de l’Amicale des sénégalais d’Adjamé toujours, le Président Sall fait toujours preuve d’ouverture dans la gestion du pays en déclarant sa disponibilité à dialoguer avec tout le monde.

« Macky Sall a réussi à disposer d’engagement de partenaires financiers pour le travail devant assurer la continuité des réalisations que nos concitoyens et la majorité des sénégalais ont su apprécier avec classe. Le PSE phase II va démarrer incessamment avec son cocktail de social » a-t-il conclu.