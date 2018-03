APR Côte d’Ivoire : Les coordinateurs de l’intérieur du pays sonnent l’alerte

Les coordinateurs APR de l’intérieur de la Côte d’Ivoire réunis en vue d’une concertation sur la vie du parti, ont mis en place un bureau provisoire pour gérer la situation actuelle. Selon ces derniers, rien ne marche dans le parti au pouvoir au pays de la Lagune Ébrié. Ils dénoncent par ailleurs le manque d’animation et des détournements de fonds.

« Nous constatons que rien ne marche dans le parti malgré les nominations et les soutiens de toutes sortes du Président Macky Sall pour nos compatriotes. Nous, les coordinateurs de l’intérieur du pays, notamment au centre-ouest, nous nous faisons l’avocat des autres localités; car les problèmes sont les mêmes: manque d’animation du parti, rupture de liaison entre Abidjan et le reste du pays, détournements de fonds destinés aux femmes, détournements de billets d’avion pour les pèlerinages à la Mecque 2016 et 2017, entre autres ».

L’image du Consul Abdou Karim Basse et celle du coordinateur du parti (Apr) Dame Faye ne passent plus ont-ils ajouté. Ils ont ainsi demandé au Président Sall de « dégager ces deux personnalités de la vie politique du parti et de mettre des hommes de valeur » seul gage ont-ils ajouté « d’une réélection de Macky Sall avec relief et classe lors de la présidentielle de 2019 »