(APPEL) Meeting de Macky à Mbacké / Cheikh Abdou Bali lance son plan de mobilisation

'' Le Président Macky Sall, candidat à sa propre succession, ayant choisi de démarrer sa campagne électorale à Touba et Mbacké, mérite d'être accueilli par une foule immense pour l'attention qu'il porte à la cité religieuse et pour tout ce qu'il a fait pour elle '', selon Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké. Pour Serigne Abô Mbacké Mourtadha Falilou, '' c'est par amour de Touba que le Président Macky Sall va lancer sa campagne à Mbacké... Autant de déclarations qui ont rejoint les propos de Bathie Sogue, Bathie Samb et Lotha Niang qui ont confié que rien ne sera laissé en rade pour une meilleure attractivité de la mobilisation. Ici la coïncidence avec le meeting de Madické 2019 n'a réveillé aucun réflexe.