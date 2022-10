APIX : Mountaga Sy descend du train et passe la locomotive à Abdoulaye Baldé.

Quelques heures après avoir reçu les dossiers du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy se décharge officiellement de son ancienne fonction de directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des investissements et grands travaux. Le témoin est remis à Abdoulaye Baldé.



La cérémonie de passation de service a eu lieu cet après-midi entre les deux directeurs généraux et devant le personnel de l'Apix et des familles et amis des deux directeurs. L’ancien ministre des forces armées, qui, même s’il n’est pas l’initiateur, a vu cette structure naître tout comme d’autres qui prennent en charge de grands projets de l’État du Sénégal. Une raison de plus, pour lui, de se féliciter de cette marque de confiance du président Macky Sall.



Les deux hommes, avec un respect mutuel au regard de leur deux parcours patriotiques dans des stations de responsabilité, ont promis chacun, de se soutenir mutuellement compte tenu de la complémentarité de leur deux directions qui restent des contributrices à l’économie sénégalaise.