ANGLOMA TIRE SUR L'OPPOSITION : « Un jour et à ce rythme, ils demanderont à Aliou Sall de s'enterrer vivant... Je ne suis pas d'accord de sa démission à la CDC »



Omar Ndiaye Angloma n'a pas hésité à tirer à boulets rouges sur l'opposition. Au cours d'une conférence de presse déroulée à Mbacké, mardi après-midi, le responsable politique Apériste a fait part de son désaccord par rapport à la décision d'Aliou Sall de démissionner de son poste de Président de la Caisse des Dépôts et Consignations. Pour lui, il ne fallait point donner suite à la grogne de l'opposition, car celle-ci se permettra d'être d e plus en plus exigeante alors que l'affaire n'est '' qu'un tissu de contrevérités ''. Omar Ndiaye Angloma de regretter le comportement de certains leaders de l'Apr qui, au lieu de prêter main forte à Aliou Sall, '' se mettent gratuitement à jeter de l'huile sur le feu. ''