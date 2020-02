ANGLOMA : « Le meilleur service que l'opposition peut rendre aux Sénégalais de Wuhan, c'est de ne pas politiser la question de leur rapatriement »

Membre du cabinet du Président de la République et leader politique Apériste à Mbacké, Omar Ndiaye Angloma n'a pu s'empêcher de dénoncer ce qu'il considère comme une tentative de politisation de la question du rapatriement de la part de l'opposition. Pour lui, initier une collecte ou "discourir à longueur de journée sur le sujet comme le font respectivement Bougane et Gakou sont des pratiques malsaines d'hommes politiques à l'affût des moindres situations pour s'afficher."



À en croire Angloma, "cette problématique de rapatriement des Sénégalais en Chine n'a rien de comparable avec l'affaire Taïb Socé et que la Chine est de loin plus à même de pouvoir maîtriser la situation que si le virus s'était répandu au Sénégal." Il poursuit : "Les Chinois ont de meilleures dispositions que le Sénégal au plan médical. Alors que l'on nous dise où se trouve l'urgence de les rapatrier. Il faut que l'opposition sache que les Sénégalais ont la pleine conscience que le Président Macky Sall est très concerné par cette affaire et qu'il n'abandonnera jamais des compatriotes. C'est un homme qui a un grand coeur et qui considère ces étudiants en Chine comme ses propres fils, frères et surtout comme des citoyens Sénégalais qu'ils sont".



Le leader politique d'inviter les parents des personnes concernées de rester sereins et de continuer à avoir confiance en l'État du Sénégal.