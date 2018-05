ANGLETERRE : Le Prince Harry et Meghan se sont dit oui !

Ce samedi, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se disent «oui » lors d’une fastueuse cérémonie à Windsor à 40 kilomètres de Londres. Sept ans après le mariage du prince William et de Kate Middleton, le prince Harry épouse l’Américaine Meghan Markle, ex-actrice métisse et divorcée, apportant une touche de modernité et de diversité à la monarchie britannique.



2640 invités dans le parc du château de Windsor, des stars hollywoodiennes, des chapeaux fastueux... cette cérémonie suivie par plus de deux milliards de téléspectateurs se tient dans la chapelle royale Saint-George, à Windsor.