AND FALAAT MACKY : « Nous n'avons jamais été reçus par le Président Macky, ni reçu aucun franc de lui et c'est nous qui allons le réélire »

Créé à Mbacké depuis déjà plusieurs années, en 2012 plus exactement, And Falaat Macky a déroulé un meeting dans la commune de Mbacké aux côtés de Lat Diop, responsable politique Apériste militant à Guédiawaye venu renforcer les états-majors du Président Macky Sall à Touba.



Une occasion saisie par Moustapha Sylla pour rappeler tout le rôle qu'ils ont joué dans l'élection de leur candidat en 2012 avant de revendiquer, avant lettre, celle qui se fera au soir du 24 février 2019. '' Nous avons depuis son élection en 2012 commencé à travailler pour sa réélection. Nous sommes avec le mouvement 'Sakkum Lolli' et nous projetons de créer pas moins de 400 emplois en contribution à l'effort de création d'emplois du Président Macky Sall ''. Moustapha Sylla d'annoncer, quant à ce qui le concerne, une victoire du Président sortant, un succès dès le premier tour.