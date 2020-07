AN 1 TANOR DIENG / Le vibrant homme de Serigne Abdou Mbacké, Khalife de Serigne Cheikh Khady.

Souvenirs et prières pour Ousmane Tanor Dieng ! Mercredi 15 juillet 2020 marquera le premier anniversaire du rappel à Dieu de notre Ami et Frère Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT) et Secrétaire Général du Parti Socialiste (PS).



Ce sera pour nous, ses Amis et Frères, sa Famille, ses Camarades de parti, ses Alliés au premier rang desquels le Président Macky SALL, de nous souvenir et de prier pour lui. Pour ma part, j'organiserai ce jour un récital de Coran et de Khassaïd à mon domicile, à Darou Mouhty. Darou Mouhty que lui-même chérissait et dont il ne ratait aucune occasion pour marquer de sa présence le Magal célébrant les retrouvailles entre Cheickh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et son frère Cheickh Ibra Faty Borom Darou.



Tanor était pour moi plus qu'un ami, plus qu'un frère, et les relations que nous avons su entretenir pendant plus de trente années, ont toujours été empreintes du sceau de la loyauté, du respect et de la confiance, jusque et y compris dans ses choix et décisions politiques ou autres.



Puisse Allah dans Son Infinie Miséricorde, agréer nos prières à son endroit, l'accueillir en Son Paradis Eternel, couvrir, préserver et protéger ses épouses, ses enfants, ses camarades et alliés, et tous ceux qui lui ont été chers.