AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : L'UEMOA A SON PLAN COMMUNAUTAIRE

L'uemoa vient d'adopter vendredi dernier son plan communautaire à Abidjan. Le schéma de développement de l'espace régional (SDER) a pour objectif de permettre aux 8 Etats membres d'avoir une vision commune autour de l'environnement, de l'énergie, des transports, des infrastructures et de l'urbanisme.

Le Sénégal s'est bien illustré en commission technique comme en plénière parce que devant valider son plan national le 05 décembre prochain.

La délégation sénégalaise a été représentée par Oumar Guèye : Ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Ce dernier était accompagné de plusieurs experts dont Mamadou Djigo (DG ANAT), Abdourahmane Mbacké Sène ( Directeur Aménagement du territoire), Amacodou Diouf au titre d'Expert de la Societe civile.

En marge de la réunion de l'Uemoa, Oumar Guèye, Ministre sénégalais en charge des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a rencontré son homologue ivoirien, Sidiki Diakité, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Les deux personnalités ont largement évoqué la question de la coopération sud/sud, surtout pays membres de l'uemoa.

À ce propos, il a été, dans les discussions, beaucoup question de la territorialisation des politiques publiques qui, à leurs yeux, est incontournable dans le processus de développement des pays de la sous région.

Le Sénégal et la Côte d'ivoire ont le même point de vue sur la question de la décentralisation et les deux pays comptent approfondir leurs relations pour arriver à des collectivités territoriales viables, compétitives et porteuses de développement durable.