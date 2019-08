AMATH DANS-SON-COIN* (Par El hadji Daniel So)

DANS-SON-COIN, AMATH







Ruminant des idées d'un Sénégal Meilleur



Contre l'obscurantisme d'un temps antérieur



Rêvant d'un progrès social, le contraire d'un retour de la charité publique,



Dénonçant la souffrance collective avec un regard pudique



Justice et Égalité, en maîtres-mots



Pour éradiquer tous les maux



De la société d'avance



Bien avant même toute indépendance







De son Kedougou natal



Loin d'une attirance banale



À son engagement politique de serviteur à Saint-Louis avec oeillères



Autour d'un idéal démocratique en bandoulière



Sa curiosité d'adolescent ordinaire



Idéologiquement conquise par l'ascendant révolutionnaire



À développer dans la clandestinité de l'époque



Ou faire subsister dans une promiscuité de façade



Avec une unique conviction inébranlable



Le peuple, en perpétuelle position favorable







“Fils du peuple”* en ouvrage de référence



Une donation de sa personne sans complaisance



À ce peuple,



Encore ce peuple,



Toujours ce peuple,



Rien que ce peuple



À défendre à jamais de son vivant de militant



Même s'il n'a pas été de tout repos pour autant







DANS-SON-COIN, AMATH







En a vu des vertes et des pas mûres



Participant patenté à tous les combats durs



Que le pays indépendant a connus durant



Ce faisant, comme tout bon endurant



Marquant de son empreinte à tout vent



Bravant si nécessaire les interdits en coupe-vent



Quoique coûtant l’anéantissement ou le bannissement



Perpétrés désespérément







Qu'importe le lien avec ses compères d'infortune du moment



À chaque fois que l'histoire convoquait tout bonnement



Que l'exercice du Devoir somnolait tranquillement



Le réveil brusque des fibres patriotiques a primé par dessus tout



Preuve en tout atout



De SENGHOR à maintenant en passant par WADE et DIOUF



Seul, SALL a eu à droit au OUF !







AMATH,







Étant un des rares édiles locaux



Nourrissant pas d’ydille avec leurs égos



La bonne et simple raison



Le coeur l'emportait sur le pognon



La grâce de l'âme pure sur l’eblouissance



La sobriété en toute rutilance



En souvenance de sa gouvernance



La commodité n'avait aucune résonance



Fallait être DANS-SON-COIN comme AMATH







Que DIEU TOUT-PUISSANT







L'accueille au soleil couchant***



Dans son Paradis



Étant dit



qu’IL est l’OMNIPOTENT



Amen







À tous ceux et celles qui ont contribué - d'une manière ou d'une autre - à la relève de ce pays qui nous a tout offert, le mérite vous revient également de droit.







Par Elhadji Daniel SO







Juriste Financier,



Président d'En Mouvement ! Défar Sénégal



Ensemble, Construisons le Sénégal !











NOTES:







* DANS-SON-COIN COMME DANSOKHO ;



** “Fils du peuple” – paru pour la première fois en 1937 avant d'être édité par Éditions sociales en 1 janvier 1949. Il est co-écrit par l'ex Secrétaire général (1930-1964) du Parti Communiste Français, Maurice Thorez et le chroniqueur littéraire pour L'Humanité, Jean Fréville, de son vrai nom Eugène Schkaff, traducteur en français des écrits des grands penseurs du Marxisme. À la fois autobiographique et mémoires politiques, ce livre accomplit l'identification de Thorez et du parti qu'il dirigeait, dans l'esprit des militants : un prisme à parti duquel le dirigeant du parti était donné à entendre aux militants ;



*** Repose depuis dimanche après midi le 25 Août 2019 au cimetière musulman de Thiaka Ndiaye de Saint Louis du Sénégal.