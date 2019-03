AMADOU FALL NAYDÉ ( Hcct) : " Le mandat du président Sall qui démarre le 02 avril prochain sera plus riche en réalisations'

Malgré la défaite de son candidat à Touba lors de la dernière présidentielle, Amadou Fall Naydé considère qu'une avancée significative, au vu des résultats engrangés lors des dernières élections législatives, a été enregistrée et que l'Alliance Pour la République '' est en train de réaliser une bonne percée dans la cité avec l'adhésion progressive des populations à la politique du Président Sall.



Président du comité électoral de Ndindy avec des collaborateurs comme le docteur Alioune Sylla, Sokhna Fatou Binetou Pouye, Amadou Fall Naydé signale que de réels efforts ont été consentis par les différents responsables. Des efforts qui ont conduit à une victoire parcellaire à Ndindy, dira-t-il. '' Nous estimons avoir, malgré tout, investi beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Plus de 67 000 citoyens qui se réveillent à Touba et environs immédiats ont préféré participer à la réélection du Président Macky Sall. ''



Le Haut conseiller des Collectivités territoriales, qui a câblé Dakaractu, a confié que '' de manière générale, les Sénégalais ont juste jugé utile de sanctionner positivement un bilan de 7 ans rempli de réalisations palpables. " Notre interlocuteur de s'estimer confiant par rapport à une chose : '' Le mandat qui démarre le 02 Avril prochain sera plus riche en chantiers et en réalisations. Nous avons un Président de la République qui a une vision exceptionnelle et qui sait où il faudra mettre l'accent pour définitivement faire émerger ce pays. ''