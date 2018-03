AMADOU BA : "Ce sont les mêmes banques qui avaient accompagné le Sénégal lors de l’Eurobond en 2011 qui ont été reconduites"

Le ministre de l’Economie, des Finances et du plan était hier devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Amadou Ba défendait le projet de réforme du code général des impôts, un projet de loi sur les pensions et un autre sur le Bureau d’informations et de crédits (Bic).

Mais lors des discussions, la majorité des députés ont salué la grande performance réalisée par le ministère des Finances avec l’Eurobond en plus des coûts abordables et les durées longues. ce qui montre la confiance des investisseurs dans la solidité économique du Sénégal avec le PSE initié par Macky Sall.

Le ministre des Finances a profité de la rencontre pour préciser que ce sont les mêmes banques qui avaient accompagné le Sénégal lors de l’Eurobond en 2011 qui ont été reconduites en plus de quelques renforts. Ce qui a permis de « blinder » les résultats obtenus.